В Домодедово задержали фитнес-тренера Зейналла, разыскиваемого Арменией

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Почему Еревану важно найти инструктора и что ему грозит?

В Домодедово задержали фитнес-тренера Зейналла, разыскиваемого Арменией

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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В международном аэропорту Домодедово в Москве задержали азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы. Об этом он сообщил на странице в соцсети.

Зейналла рассказал, что его доставили в отделение полиции в аэропорту на обратном пути в Баку. Армения объявила тренера в международный розыск. Как объяснил его адвокат Алекпер Гараев в беседе с агентством АзерТАдж, Зейналлу задержали в Москве по запросу Еревана.

Армения объявила тренера в розыск еще 29 сентября 2020 года по четырем статьям. Гараев не уточнил, по каким именно. Дело Зейналла стали рассматривать в прокуратуре. Адвокат предположил, что его подзащитного могут арестовать.

Посольство Азербайджана в России взяло под контроль данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде в беседе с местным агентством APA. По его словам, тренеру оказывается консульско-правовая помощь.

Однако к настоящему моменту решено выпустить на свободу Зейналлу, пишет азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник. Планируется, что уже завтра, 22 февраля, тренер вернется в Азербайджан.

Ранее 5-tv.ru писал, что актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков. Причем в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Артист известен по ролям в картинах «Громовы», «Сын отца народов», «Отец», «Кружовник».

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