«Постепенно и в долгую»: Митя Фомин о том, чему русским надо учиться у китайцев

Певец признался, что полюбил Китай задолго до того, как это стало модным в России.

Русским есть чему поучиться у китайцев, например, их сплоченности, умению работать и любви к своей культуре. Об этом певец Митя Фомин заявил в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней Китайского Нового Года.

«Их сплоченности, идейности, тому, что эти люди не боятся и могут работать, тому, что они ценят свою богатейшую и очень древнюю культуру, что они не чувствуют себя ущербно при том, что у них не работает очень многое из того, что работает у нас», — отметил певец.

По мнению певца, преимущество жителей Азии в том, что они все делает «постепенно и в долгую». Те же китайцы, обратил внимание Фомин, не торопятся, но при этом семимильными шагами движутся навстречу будущему.

«Может, это для нас челлендж (вызов — Прим. ред.) в том, что будет сугубо русским, национальным. Я думаю, что мы достаточно мотивированы для того, чтобы действительно приблизиться к их стандартам», — полагает экс-солист группы Hi-Fi.

Знаменитость подчеркнул, что полюбил Китай и Азию в целом задолго до того, как это стало трендом в России. Фомин признался, что ему очень близко и интересно все, что связано с азиатской культурой — религия, еда, традиции, музыка. Также певца поражают масштабы современного Китая. Он неоднократно бывал в Пекине, в том числе с концертами, а в промышленный центр Гуанчжоу десять лет назад ездил закупать наполнение для своего загородного дома.

«Каково же было мое удивление, когда все — вплоть до ручки, до детальки — пришло в целости сохранности и по ТЗ. Я просто снял шляпу: в Китае работают действительно очень слаженно и очень ответственно», — восторгается Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Митя Фомин предстал в драматическом образе на сцене Vegas City Hall, где прошел его юбилейный концерт, приуроченный к 50-летию.