Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Добровольцы помогали на чемпионате мира по футболу, на Московском урбанистическом форуме и многих других мероприятиях, также они собирали гуманитарную помощь для жителей новых регионов.

Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В этом году «Мосволонтеру» — крупнейшему ресурсному центру по поддержке волонтерского сообщества в России — исполняется десять лет. С юбилеем организацию поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

«Самому активному, дружному и доброму сообществу столицы — волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр „Мосволонтер“, исполнилось десять лет. Сегодня в нем уже 12 самых разных направлений: от спортивного и корпоративного до зооволонтерства. От всей души поздравляю вас с первым юбилеем вашего дома!» — написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что с 2014 года центр сформировал более 1,5 тыс. волонтерских корпусов. За это время движение «Мосволонтер» объединило более 1,22 млн активистов — студентов, работающих москвичей и пенсионеров.

Добровольцы помогали на чемпионате мира по футболу, на Московском урбанистическом форуме и многих других мероприятиях, также они собирали гуманитарную помощь для жителей новых регионов.

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