«Применение найдется»: в Эстонии придумали, что делать с бункерами на границе с Россией
Эстонцам предложили использовать бункеры на границе с РФ для хранения картошки
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Таллин собирается строить укрепления из бетона, которые можно использовать жителям страны.
Жителям Эстонии предлагают хранить картошку и варенье в бункерах, которые правительство страны планирует построить на границе с Россией. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на слова главы министерства обороны страны Ханно Певкур.
Руководитель военного ведомства заявил, что бетонные бункеры будут рыть в мирное время и выразил надежду, что они никогда не понадобятся. А, чтобы они не простаивали, жителям страны
«Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», — считает премьер-министр Эстонии.
В январе власти стран Прибалтики заявили, что договорились создать «линию обороны» на восточных границах, в том числе, на границе с Россией. Таллин собирается построить 600 бетонных бункеров. Установка укреплений должна начаться в первой половине следующего года.
Установка укреплений, которая обойдется примерно в 60 миллионов евро, должна начаться в первой половине следующего года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония признала требования России по замороженным активам законными.
74%
0.09 99.90
0.34
Нашли ошибку?