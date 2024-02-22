Аршавин предложил Путину создать российский аналог компьютерной игры FIFA

Футболист отметил — игра поможет повысить у молодежи интерес к футболу.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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Футболист Андрей Аршавин на международных фиджитал-соревнованиях «Игры будущего» обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать отечественный аналог популярной видеоигры FIFA. По мнению спортсмена, это подогреет интерес молодежи к футболу. Их диалог в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет», — сказал Аршавин.
Российский лидер незамедлительно отреагировал на предложение.
«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем (Миллером — Прим. ред.)», — ответил Путин.
«Игры будущего» проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В турнире участвуют более 2000 спортсменов и свыше 200 международных спортивных коллективов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад более 90 лет создает образ «плохого русского» с помощью кино и видеоигр.
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