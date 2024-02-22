«Непростое решение»: Zivert сообщила об уходе со сцены на полгода из-за болезни

Заболевание артистки обрело прогрессирующую форму. Насколько все серьезно?

В жизни певицы Zivert наступили тяжелые времена. В социальной сети она сообщила об уходе со сцены как минимум на полгода из-за тяжелой болезни. Артистка отменила все выступления в России и Европе.

«Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — сказала знаменитость.

Она призналась, что до последнего не хотела прерывать работу, но на последнем концерте в Калининграде ей стало невыносимо плохо. Чтобы выступить перед зрителями, ей пришлось сделать не один укол обезболивающего, после чего со страшными болями она возвращалась в Москву.

«Врачами, моей командой и мной было принято непростое решение — категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку и, как следствие, все мои предстоящие концерты, корпоративы в городах России как минимум до осени», — добавила она.

Какая именно болезнь пошатнула ее здоровье, Zivert не уточнила. Однако отметила, что она продолжит работу на музыкальном шоу на одном из федеральных каналов.

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