Юбилей народных денег: 100 лет назад начали чеканить монеты советского образца

И пока состоятельные граждане прятали по карманам золотые рубли — единственное, что на тот момент имело хоть какую-то стоимость, обычное население охотно переходило на медяки.

Юбилей народных денег — ровно сто лет назад в нашей стране начали чеканить серебряные и медные монеты советского образца. Они пришли на смену обесценивавшимся бумажным деньгам.

И пока состоятельные граждане прятали по карманам золотые рубли — единственное, что на тот момент имело хоть какую-то стоимость, обычное население охотно переходило на медяки. Корреспондент «Известий» Максим Облендер о монетах, по которым можно изучать историю страны.

Первые советские монеты есть в альбоме у любого уважающего себя нумизмата. Редкими или ценными их не назвать, но у каждой — ценная история, как серебряные полтинники или бронзовые пятикопеечные попали в альбом.

«Эти монеты мне остались от деда в наследство. Тоже из банки. Они лежали в банке, я к ним приходил, возможно, с них и началось мое увлечение нумизматикой», — говорит нумизмат Валерий Ромахин.

Ценность же этих монет в масштабах страны — колоссальная. Глядя на этот плакат все становится ясно. К 1922 году деньги буквально «имели вес», инфляция только за первое полугодие 2022 года превысила 2000%.

После первой мировой денег стали печатать чрезмерно много. Народ удерживал монеты из драгметаллов, в конце-концов припрятанные золотые и серебрянные рубли и копейки стали оцениваться выше номинала, а бумажные миллионы заполонили карманы рабочих.

«Это был, конечно, огромный шаг вперед и люди с радостным удивлением встречали нормальные монеты, где номиналы не в сотнях тысячах рублей, а в копейках, а тем более они уже привыкли к такому денежному счету, потому что он был до революции, потому что были такие же монеты», — рассказал начальник отдела выставочно-экскурсионной деятельности выставочного комплекса АО «Госзнак».

Знакомила граждан с денежной реформой и укрепляла авторитет нового рубля среди населения агитпропаганда: книги, конфеты, даже на пачках папирос можно было увидеть монеты. Дизайн — под стать идеологии государства с монументальными изображениями тружеников полей и заводов.

Деньги с символикой СССР спустя несколько лет изменили дизайн, бронзу и серебро заменили на более дешевый мельхиор.

И вновь, пусть и не так стремительно, они начали обесцениваться — если до революции отечественная валюта была жестко привязана к стоимости золота, после об этом не шло и речи.

К стоимости золота привязаны эти деньги. Инвестиционные монеты — сегодняшний надежный способ сохранить сбережения, а пока хранишь — украсить нумизматический альбом. Спустя сто лет после запуска в оборот советских монет, предприятие, где их чеканили, может похвастаться невероятным ассортиментом.

Из новинок — туристические монеты, с видами Крыма, Байкала, Алтая. Жетоны с символикой специальной военной операции. Госзнак реагирует на все события, будь то олимпийские победы или победы врачей во время пандемии. Чтобы все так же через века, как и монеты 1924-го, монеты 2024-го хранили историю.