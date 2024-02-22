Неизвестные атаковали судно Великобритании у побережья Йемена

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Нападение произошло примерно в 10:20 по московскому времени. О судьбе экипажа информации пока нет.

Неизвестные атаковали судно Великобритании у побережья Йемена

Фото: www.globallookpress.com / PPI

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У берегов Йемена неизвестные атаковали судно Великобритании. Об этом сообщает британский Центр координации морских торговых перевозок при ВМС на своем сайте.

По данным ведомства, атака произошла у берегов Йемена в Аденском заливе, примерно в 70 морских милях к юго-востоку. На борту судна начался пожар.

«Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информация в UKMTO поступила от третьей стороны, а не капитана судна. Пока неизвестно, кто стоит за нападением и есть ли пострадавшие среди членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ заявили о затонувшем в Аденском заливе судне, атакованном хуситами.

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