«Четкий сигнал»: американец получил срок по «закону Родченкова»

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Врач из США Лира стал первым осужденным по «закону Родченкова»

«Четкий сигнал»: американец получил срок по «закону Родченкова»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Какой конкретно приговор ему вынесли за распространение допинга?

Суд в Соединенных Штатах приговорил американского врача Эрика Лиру за распространение допинга. Он стал первым осужденным по «закону Родченкова», сообщила пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

«Сегодняшний приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового „закона Родченкова“ влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

По его словам, такое послание особенно важно в 2024 году, когда в Париже будут проводится Олимпийские игры. Те люди, которые снабжают спортсменов допингом для улучшения их результатов в ходе соревнований, должны понимать всю серьезность своих действий.

Дело было изначально основано на сообщениях, предоставленных Антидопинговому агентству Штатов, сотрудничавшему с ФБР. Специалисты выявили цепочку доставки запрещенных препаратов из Центральной и Южной Америки спортсменам и другим лицам. В январе 2022 года прокуратура выдвинула обвинения против Лиры.

В мае 2023 года врач признался, что передавал эти вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио. Лиру приговорили к году под надзором после освобождения и штрафу в размере 16,4 тысячи долларов.

«Закон Родченкова» был подписал предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Он назван именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе массово закрыли допинг-дела против россиян. Информация была получена из конфиденциального документа WADA.

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