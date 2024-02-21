«Мы полны решимости»: Франция вынуждена экономить ради помощи Украине

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Вlооmbеrg: Франция вынуждена экономить ради помощи Украине

«Мы полны решимости»: Франция вынуждена экономить ради помощи Украине

Фото: Reuters / POOL

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Париж намерен сокращать собственные расходы ради военной поддержки Киева.

Франция вынуждена пересмотреть бюджетные траты в трех государственных ведомствах, чтобы накопить на помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о министерствах обороны, финансов и иностранных дел, которым французские власти поручили перенаправить свои средства с учетом потребностей киевского режима. Париж и раньше сокращал расходы, чтобы отправить на Украину военную помощь, однако, несмотря на то, что бюджетный дефицит продолжал расти, президент Эммануэль Макрон на днях заявил, что выделит Киеву три миллиарда евро.

«Министерствам обороны, иностранных дел и финансов будет предложено перенаправить средства и найти сбережения для оплаты оборудования, начиная от ракет и заканчивая артиллерией, сообщили источники, знакомые с вопросом, не вдаваясь в подробности, поскольку обсуждения продолжаются», — говорится в материале.

При этом правительство Франции уже заявляло, что в 2024 году необходимо сэкономить десять миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита.

«Все это уже представляет собой очень многое, но мы полны решимости сделать еще больше», — заявил Макрон.

Ранее 5-tv.ru писал, почему во Франции требуют отставки фон дер Ляйен.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:02
Рэпер ST рассказал подробности о съемках клипа на песню «Дай ему сил»
18:01
«Им надо говорить прямо»: Катя Гусева о том, что мужчины не понимают намеков
17:50
«Мы полны решимости»: Франция вынуждена экономить ради помощи Украине
17:47
Собянин включил в программу реновации 12 новых площадок
17:40
Лариса Долина о выступлении перед ранеными бойцами СВО: «Испытываю щемящую боль»
17:39
Запорожская АЭС потеряла последнюю связь с резервным питанием: ждать ли катастрофы

Сейчас читают

Хирурги спасли жизнь новорожденного малыша весом всего 550 граммов
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит приехал в Санкт-Петербург
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок