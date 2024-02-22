«Все случилось»: Ольга Орлова поделилась успехами дочери Анны

Артистка переживала, что девочка не может ходить без опоры. Однако малышка порадовала маму самостоятельностью.

Российская певица Ольга Орлова, одна из первых участниц поп-группы «Блестящие», поделилась с подписчиками большой радостью — ее маленькая дочь Аня сделала первые шаги. На это обратило внимание 7Дней.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Не так давно артистка жаловалась, что годовалая малышка никак не начинает ходить без опоры. Однако на днях чудо наконец-то случилось. Звезда показала видео, на котором ее любимая дочка делает малые и неумелые шажки в сторону дивана от крестной мамы Ксении Бородиной.

«Анюткины первые шаги! Стоило пожаловаться крестной, как все случилось», — рассказала Орлова.

Семья Ольги живет в роскошном особняке, а с воспитанием дочки певице помогает няня, ради которой артистка выделила большую спальню.

Исполнительница вышла замуж в 2021 году за бизнесмена Валерия, с которым встречалась несколько лет. Дочка Анна родилась в феврале прошлого года. Она стала вторым ребенком Ольги. Знаменитость родила в 45 лет самостоятельно. Она рассказывала, что беременность у нее прошла без осложнений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Ольги Орловой поела корм из миски вместе с собаками.