«На Рублевке очень любят»: Малахов рассказал об отношении к гороскопам

Знаменитый телеведущий признался, что ходить к астрологам и гадалкам ему не позволяет бешеный темп жизни.

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что не читает гороскопы в журналах, потому что знает, как они там делаются. При этом есть астрологи, которым, по его мнению, можно доверять.

В пример Малахов привел Светлану Драган, которая предсказала певице Кате Лель мировой успех ее песни 20-летней давности «Мой мармеладный» за два месяца до того, как это действительно произошло.

«Наверно, что-то в этом есть, и где-то это работает», — предположил телеведущий в общении с корреспондентом 5-tv.ru на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней Китайского Нового Года.

Малахов признался, что сам не интересуется предсказаниями, картами Таро, эзотерикой и подобными модными увлечениями, и не ходит к астрологам. Делать ему это не позволил бы даже бешеный темп жизни, признался телеведущий.

«Хотя я знаю, что на Рублевке это очень любят, и там есть целое движение», — отметил Малахов.

При этом он не исключил, что в определенной обстановке и соответствующем настроении, например, в компании друзей в крещенский вечер, не отказался бы поучаствовать в гадании.

«Если же мне здесь и сейчас скажут: „Пошли, там на картах таро гадают“, то я лучше пойду зеленого китайского чая выпью», — со смехом сказал Малахов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что помогло Андрею Малахову, по его словам, стать звездой телевидения.