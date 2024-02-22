При сходе лавины в Индии погиб российский лыжник

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Армия страны провела поисково-спасательные операции.

При сходе лавины в Индии погиб российский лыжник

Фото: www.globallookpress.com / Idrees Abbas

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Российский лыжник погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом сообщило местное агентство PTI.

Официальные лица страны сообщили, что массивная лавина сошла в верховье Гульмарга возле склонов Конгдури, группа туристов отправилась на склоны, где нет местных жителей. В результате происшествия погиб лыжник из России, но еще шестерых человек удалось спасти.

Личный состав армии и патрульную группу администрации Джамму и Кашмира вызвали для проведения поисков-спасательных операций. Также был задействован вертолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как упавшей с 20 этажа девушке в Екатеринбурге удалось выжить. Оказалось, что ее спас заснеженный газон.

При этом она все равно получила серьезные травмы и ее жизнь находится под угрозой. Точные обстоятельства происшествия выяснить пока не удается.

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