При сходе лавины в Индии погиб российский лыжник

Российский лыжник погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом сообщило местное агентство PTI.

Официальные лица страны сообщили, что массивная лавина сошла в верховье Гульмарга возле склонов Конгдури, группа туристов отправилась на склоны, где нет местных жителей. В результате происшествия погиб лыжник из России, но еще шестерых человек удалось спасти.

Личный состав армии и патрульную группу администрации Джамму и Кашмира вызвали для проведения поисков-спасательных операций. Также был задействован вертолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как упавшей с 20 этажа девушке в Екатеринбурге удалось выжить. Оказалось, что ее спас заснеженный газон.

При этом она все равно получила серьезные травмы и ее жизнь находится под угрозой. Точные обстоятельства происшествия выяснить пока не удается.