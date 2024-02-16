Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 45 0

URA.RU: екатеринбурженку, выжившую после падения с 20 этажа, спас снег

Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Точные данные о происшествии выяснить пока не удается.

Девушку, упавшую с высоты 20 этажа в Екатеринбурге, спас заснеженный газон. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник.

«Девушка упала на девственно-чистый газон, засыпанный снегом. Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — говорится в материале.

При этом она все равно получила серьезные травмы и ее жизнь находится под угрозой. Точные обстоятельства происшествия выяснить пока не удается.

Полиция не может допросить потерпевшую из-за ее тяжелого состояния. Инцидент произошел 14 февраля - сразу после падения девушка была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве.

-8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.55
0.73 99.35
0.94
Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Последние новости

1:09
«Восемь лет прошло»: Черкасов разнес Бузову за постоянные посты о Тарасове
0:56
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в деле о мошенничестве
0:41
МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
0:21
«Блондины арийской внешности»: на Украине призвали отправить зеков в ряды ВСУ
0:07
Мишустин обозначил сроки создания базы генетической информации
23:53
Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить

Сейчас читают

Умер известный российский фотограф Дмитрий Марков
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
«Встал и делаешь»: Барановская дала рецепт достижения цели
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок