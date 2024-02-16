Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить

Точные данные о происшествии выяснить пока не удается.

Девушку, упавшую с высоты 20 этажа в Екатеринбурге, спас заснеженный газон. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник.

«Девушка упала на девственно-чистый газон, засыпанный снегом. Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — говорится в материале.

При этом она все равно получила серьезные травмы и ее жизнь находится под угрозой. Точные обстоятельства происшествия выяснить пока не удается.

Полиция не может допросить потерпевшую из-за ее тяжелого состояния. Инцидент произошел 14 февраля - сразу после падения девушка была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.

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