Помогло одно обстоятельство: как упавшей с 20 этажа девушке удалось выжить
URA.RU: екатеринбурженку, выжившую после падения с 20 этажа, спас снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко
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Точные данные о происшествии выяснить пока не удается.
Девушку, упавшую с высоты 20 этажа в Екатеринбурге, спас заснеженный газон. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник.
«Девушка упала на девственно-чистый газон, засыпанный снегом. Благо, снегопады всю зиму были обильные, это смягчило удар. Ни деревья, ни ветки — ничего подобного не было, только снег», — говорится в материале.
При этом она все равно получила серьезные травмы и ее жизнь находится под угрозой. Точные обстоятельства происшествия выяснить пока не удается.
Полиция не может допросить потерпевшую из-за ее тяжелого состояния. Инцидент произошел 14 февраля - сразу после падения девушка была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новой Москве.
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