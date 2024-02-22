АНО «Белый Интернет» презентовало учебник «Цифровое право» для студентов

АНО «Белый Интернет» совместно с МГИМО РФ презентовали учебник для студентов по дисциплине «Цифровое право». Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Новое пособие даст основы понимания современной юриспруденции в сфере информационных технологий. Его авторами стали 24 специалиста, в том числе десять докторов и 14 кандидатов юридических наук.

«Важно понимать, что для обеспечения цифровой трансформации экономики страны требуются не только квалифицированные IT-специалисты, но и юристы, способные оказывать правовое сопровождение цифровизации, „вживлять“ цифровые разработки в реальную экономику через формирование юридического каркаса проектов, развитие нового, цифрового, законодательства и минимизацию рисков информатизации», — отметил на презентации ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Учебник будет внедрен в образовательные модули МГИМО. Также заинтересованность в его использовании проявили Российский государственный университет правосудия, Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя и другие юридические вузы.