Путин: к 2032 году все федеральные трассы РФ должны быть обеспечены сотовой связью

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Путин: ближайшие 8 лет федеральные трассы должны быть обеспечены сотовой связью

Путин: к 2032 году все федеральные трассы РФ должны быть обеспечены сотовой связью

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Президент отметил, что необходимо ускорить и «разбюрократить» этот процесс.

Все федеральные трассы России должны быть оснащены стабильной сотовой связью к 2032 году. Об этом в ходе своего рабочего визита в Казань заявил Владимир Путин.

Об этом президент рассказал на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков.

«Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связь. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», — сказал российский лидер, отметив, что в этом направлении «существует много бюрократических вещей», с которыми борются и будут делать это дальше.

В столице Татарстана Владимир Путин совершил полет на Ту-160М и проехал по участку трассы М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа, а после ознакомился с презентацией о развитии М-12.

Общая протяженность федеральных трасс в России составляет более 50 тысяч километров, на дорогах около шести тысяч мостов и 30 тоннелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поделился впечатлениями после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

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