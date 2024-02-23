«Ради „Атаса“ все сделаем»: в Москве отгремел праздничный концерт группы «Любэ»

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В Москве отгремел праздничный концерт группы «Любэ»

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Музыканты готовятся дать еще один концерт в столице, а после отправятся в большое турне по стране.

В Москве отгремел грандиозный концерт самой русской группы нашей страны — «Любэ» отмечает 35-летие коллектива. Это первое из двух выступлений, запланированных в столице.

Выступление было похоже на встречу старых друзей — Николай Расторгуев много общался с залом. Это сделало атмосферу по-настоящему искренней и домашней.

«Кстати, кто пришел на „Атас“? Мы тоже, знаете, ради „Атаса“ все сделаем», —обратился бессменный лидер группы к залу.

Ну, а когда зазвучали любимые песни нескольких поколений, поклонники начали исполнять их наравне с самим артистом. Композиции «Любэ» давно стали народными. Каждую встречали овацией.

Сегодня в Москве запланировано еще одно выступление. Дальше группа отправится в большое турне по стране. Отметить 35-й день рождения «Любэ» смогут и зрители Рен ТВ в субботу в 23:50.

Ранее 5-tv.ru писал, что Расторгуев исполнил песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте «Любэ».

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