Знаменитость рассказала, с чем на самом деле связан ее лишний вес.

Певица Ирина Дубцова дала интервью блогеру Лауре Джугелия. В беседе Ирина ответила всем людям, которые комментируют ее внешность. Победительная «Фабрики звезд» утверждает, что в жизни выглядит гораздо меньше, а лишние объемы ей придает камера.

«Я ношу размер „М“! Даже когда у меня были проблемы со здоровьем, максимум я носила „L“, потому что у меня плечи широкие. Всегда мой вверх был крупнее, чем низ. Вот брюки, например, на мне сейчас „S“, хотя камера этого не покажет. В жизни я сильно меньше!», — заявила Ирина.

Дубцова все же страдала от лишнего веса, но проблемы не были связанны с тем, что девушка не может контролировать себя в еде. По словам Ирины, она столкнулась с аутоиммунным заболеванием и нарушением работы щитовидной железы. Звезде назначили гормональные препараты, а они сильно влияют на вес.

Ирина Дубцова заявила, что все равно чувствует себя шикарной. Она всегда ориентируется на мужское мнение, а они высоко оценивают внешность исполнительницы.

Певица также развеяла слухи о пластических операциях. Она рассказала, что делала только маммопластику — увеличила размер груди. Но позже Ирине удалили импланты. Девушка утверждает, что не делала подтяжку лица, но в будущем собирается, если к этому будут показания.

«Конкретно моего лица рука пластического хирурга не касалась», — заверила Дубцова.

Ранее 5-tv.ru писал о болезни Ирины Дубцовой.