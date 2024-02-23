«Судя по всему, наш человек»: Путин подловил Блинкена после его слов о предках

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 114 0

DikGAZETE: Путин превратил слова Блинкена про предков в урок истории России

«Судя по всему, наш человек»: Путин подловил Блинкена после его слов о предках

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

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Госсекретарь США рассказывал, что его прадед сбежал из России в начале прошлого века. На что обратил внимание президент?

Президент РФ Владимир Путин подловил госсекретаря США Энтони Блинкена, который рассказал про своих сбежавших из России предков. Как пишет турецкое издание DikGAZETE, глава государства преподал урок истории американскому политику, который, возможно, тот даже не понял.

Энтони Блинкен не так давно рассказал, что его прадед «бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов». Владимир Путин, комментируя его слова, отметил одну очень важную историческую деталь.

«Прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российский империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева… Если господин Блинкен говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек», — сказал российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Таким образом, Блинкен действительно поддержал тезисы про Украину, где киевский режим уже фактически переписал историю, к слову, при полной поддержке Запада.

«Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — говорится в материале турецкого издания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блинкен просит сотрудников избегать «проблемных» слов.

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