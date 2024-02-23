К обелиску «Город-герой Ленинград» возложили цветы в честь 23 февраля

В России сегодня празднуется День защитника Отечества.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Торжественная церемония возложения цветов к обелиску «Город-герой Ленинград» прошла в Санкт-Петербурге на площади Восстания в честь Дня защитника Отечества. Корреспондент 5-tv.ru делится кадрами с мероприятия.
Всего в церемонии приняли участие около 300 человек. Губернатор региона Александр Беглов произнес речь в память о бойцах, которые защищали нашу страну. Все присутствующие почтили память пострадавших и погибших за нашу Родину.
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