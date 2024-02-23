К обелиску «Город-герой Ленинград» возложили цветы в честь 23 февраля

Торжественная церемония возложения цветов к обелиску «Город-герой Ленинград» прошла в Санкт-Петербурге на площади Восстания в честь Дня защитника Отечества. Корреспондент 5-tv.ru делится кадрами с мероприятия.

Всего в церемонии приняли участие около 300 человек. Губернатор региона Александр Беглов произнес речь в память о бойцах, которые защищали нашу страну. Все присутствующие почтили память пострадавших и погибших за нашу Родину.