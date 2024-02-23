К обелиску «Город-герой Ленинград» возложили цветы в честь 23 февраля

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 40 0

В России сегодня празднуется День защитника Отечества.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Торжественная церемония возложения цветов к обелиску «Город-герой Ленинград» прошла в Санкт-Петербурге на площади Восстания в честь Дня защитника Отечества. Корреспондент 5-tv.ru делится кадрами с мероприятия.

Всего в церемонии приняли участие около 300 человек. Губернатор региона Александр Беглов произнес речь в память о бойцах, которые защищали нашу страну. Все присутствующие почтили память пострадавших и погибших за нашу Родину.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

12:52
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
12:36
Полянский: Запад приготовил в ООН «проукраинский шабаш» на 23 февраля
12:18
К обелиску «Город-герой Ленинград» возложили цветы в честь 23 февраля
12:13
Путин посетил фельдшерско-акушерский пункт в глубинке Чувашии
12:04
Кириенко поздравил россиян с Днем защитника Отечества
12:00
«Судя по всему, наш человек»: Путин подловил Блинкена после его слов о предках

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 февраля по 3 марта
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок