Наступает апогей: что такое микролуние и как оно влияет на человека

Уникальное небесное явление смогут увидеть россияне уже 24 февраля.

В субботу, 24 февраля, на небе можно будет увидеть необычное событие — микролуние. Об этом сообщают «Известия». Это полнолуние или новолуние, во время которого Луна находится максимально далеко от Земли.

Расстояние между естественным спутником Земли и нашей планетой меняется в течение месяца и года из-за того, что ночное светило движется по эллиптической траектории.

Самая близкая к нашей планете точка на орбите Луны называется перигеем, а самая далекая — апогеем.

Луна будет в апогее 24 февраля в 15:30 по московскому времени. Согласно примерным подсчетам, Луна будет казаться на 14% меньше, чем обычно, а освещенная область изменится на 30%.

Ученых всегда интересовало, как Луна влияет на людей. Стоит отметить, что многие исследования отрицают какую-либо связь между естественным спутником Земли и человеческим поведением.

Так, например, американские ученые заключили, что полнолуние не провоцирует обострение психических расстройств. Были изучены 1857 случаев госпитализации по скорой психиатрической помощи. Все вызовы были равномерно распределены по всем лунным фазам. Специалисты не отрицают, что Луна может оказывать влияние на психику, но этот эффект настолько мал, что научными методами его не измерить.

А вот астролог Ирины Шевченко утверждает, если Луна находится в апогее, то у человека может повышаться работоспособность и появляться чувство бесстрашия. По ее словам, в микролуние у людей также может появляться бессонница, раздражительность и повышенная эмоциональность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Луне обнаружены аномальные камни с магнитными свойствами.