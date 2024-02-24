«Любовь ко всему»: Панайотов объяснил, чем россияне отличаются от американцев

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 59 0

Певец Панайотов: россияне отличаются от американцев душевностью

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист признался, что ощущал себя в США пустым местом.

Россияне отличаются от американцев своей всеобъемлющей любовью. Об этом рассказал музыкальный исполнитель Александр Панайотов корреспонденту 5-tv.ru на концерте, посвященному 90-летию со дня рождения Василия Ланового «Гордиться славою своих предков».

Певец рассказал, что русский дух — это всеобъемлющая любовь. Артист побывал во многих странах, но нигде не видел чего-то подобного. Душевность и любовь, по его словам, присуща только гражданам России.

«Любовь ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь. Все это теплота душевная. Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой, за вот этим всем. Здесь все по-другому», — рассказал артист.

Он отметил, что в США ощущаешь себя пустым местом и людям откровенно все равно на тебя. В России же между случайными прохожими может появиться зрительный и душевный контакты, а это очень ценно.

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