Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 22 0

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено два украинских беспилотника над территориями Тульской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена после полуночи 24 февраля.

Днем ранее, в районе 23 часов вечера, над Тульской областью был уничтожен еще один вражеский беспилотник. Примерно за час до этого средствами ПВО был ликвидирован беспилотник ВСУ и над территорией Брянской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

 

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Атака беспилотников на регионы России
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