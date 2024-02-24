Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено два украинских беспилотника над территориями Тульской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена после полуночи 24 февраля.

Днем ранее, в районе 23 часов вечера, над Тульской областью был уничтожен еще один вражеский беспилотник. Примерно за час до этого средствами ПВО был ликвидирован беспилотник ВСУ и над территорией Брянской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.