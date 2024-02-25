«Не хочу уезжать»: Успенская сделала громкое заявление о России

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Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Успенская: Россия моя страна, из которой никогда больше не уеду

«Не хочу уезжать»: Успенская сделала громкое заявление о России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как продвигается ее получение российского гражданства?

Звезда российского шансона и гражданка Соединенных Штатов Любовь Успенская намерена после получения паспорта РФ больше никогда не покидать нашу страну. Такое заявление она сделала в интервью изданию «MK».

«Хотя я родилась на Украине, но я люблю Россию, считаю, что это моя страна и никогда в жизни из России я не хочу уезжать», — сказала она.

Успенская добавила, что сейчас является американской гражданкой, как и ее дочь Татьяна Плаксина, но они решили получить паспорта РФ. Это случится совсем скоро. Королева шансона и Плаксина уже сдали экзамен по русскому языку.

Ранее 5-tv.ru перечислил шесть главных ошибок 70-летней Любови Успенской. Знаменитая певица была замужем четыре раза, но ни один брак не принес ей настоящего счастья. После череды неудач она так и не нашла нового спутника жизни.

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