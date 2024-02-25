Максимальный уровень радиационной угрозы: на Солнце выявили огромное пятно

Как это может отразиться на состоянии людей?

Угроза радиационной нагрузки на атмосферу Земли в ближайшие несколько дней будет сохранятся на максимальном уровне из-за особо активной области на Солнце, ставшей причиной трех вспышек высшего балла X. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Как говорится в материале, полностью опасность минует лишь к 29 февраля или 1 марта.

«В настоящее время процессы в активном центре находятся под наблюдением всех доступных наземных и космических средств и активно анализируются. Тот факт, что ни одна из трех вспышек уровня X не выбросила облака в сторону Земли, наводит на мысль, что область ранее произвела несколько вспышек на обратной стороне Солнца и уже избавилась от избытка массы», — упоминается в статье.

Произошедшие взрывы на звезде, как оказалось, «прогремели вхолостую». Ученые отмечают, что это случилось на невидимой нам стороне Солнца. Вычислить это удалось по показателям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Солнце произошли две сильнейшие вспышки подряд.