Мэр Москвы рассказал о городских проектах по продвижению молодых музыкантов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Созданная в столице система обучения и продвижения молодых музыкантов охватывает свыше 54 тысяч юных талантливых москвичей.

Мэр Москвы рассказал о городских проектах по продвижению молодых музыкантов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Москве создали уникальную систему обучения и продвижения музыкантов. Она помогает молодым талантам выйти на широкую аудиторию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Юные москвичи обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки в 149 городских школах искусств. Не так давно в столице появились и новые программы, среди которых — саунд-дизайн и звукорежиссура.

«В продвижении начинающим музыкантам и артистам помогают проекты «Моспродюсера», — уточнил Сергей Собянин.

Он также добавил, что Московский многофункциональный культурный центр организует выступления на профессиональной концертной площадке.

Кроме того, благодаря проекту «Фабрика Музыки» Агентства креативных индустрий есть возможность обучиться и стать музыкальными продюсерами и менеджерами. Так, уже 48 композиций участников этого проекта получили больше 1,1 миллиона прослушиваний на ведущих стриминговых площадках. Шести артистам удалось заключить договоры с лейблами.

Ранее мэр Москвы сообщил, что к соревнованиям школьных лиг Москвы присоединилось 800 тысяч детей. Самыми массовыми в текущем учебном году стали соревнования по волейболу, мини-футболу и баскетболу. В общей сложности организовано 20 школьных спортивных лиг, а участие в них за четыре года приняли свыше 800 000 московских школьников.

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