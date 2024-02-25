Сергей Собянин рассказал об уникальных пожарных кораблях на службе города

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

На страже безопасности горожан — корабли «Полковник Чернышев» и «Надежда».

Сергей Собянин рассказал об уникальных пожарных кораблях на службе города

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

За безопасностью в акватории Москвы-реки следят два пожарных корабля.

«Их экипажи участвуют в ликвидации возгораний, проводят спасательные и поисковые работы», — рассказал Сергей Собянин.

Корабль «Полковник Чернышев» дежурит в Химкинском водохранилище и прибрежных зонах. Это судно ледового класса, то есть оно может работать круглогодично. Кроме тушения пожаров корабль также используется для ликвидации разливов нефтепродуктов. «Полковник Чернышев» рассчитан на подачу больших объемов воды. Например, за раз он может наполнить 32 пожарные машины. А его высота позволяет с легкостью проходить под городскими мостами.

«Надежда» базируется на Павелецкой набережной. Корабль оборудован тремя пожарными стволами, подает пену и воду со скоростью 240 литров в секунду и может использоваться как насосная станция. Судно оснащено водометными движителями, это позволяет ему подходить к берегу как можно ближе.

Кроме этого, за акваторией города с помощью 300 камер круглосуточно следят операторы речного ситуационного центра ЦОДД. Они фиксируют различные нарушения и оперативно передают информацию в случае чрезвычайных ситуаций, а в зимний период отслеживают выход на лед.

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