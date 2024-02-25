«Меня раздражает»: Оксана Самойлова назвала своих детей нищими

Неужели в жизни звезды настали темные времена?

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова назвала своих детей нищими. Дело в том, что они ходят в детский сад, где есть дети куда более богатых родителей.

Мать четверых детей уверена, что, несмотря на популярность и состоятельность родителей, дети должны быть самостоятельными. Жене рэпера Джигана не нравится, когда дочки просят домработницу делать за них элементарные вещи — знаменитая мама ругает их за это.

«Меня раздражает то, что они проявляют эту белоручкость. <…> Мы ходим в такой сад, где они самые нищие», — отметила Самойлова в ходе интервью на YouTube.

Две старших дочери Самойловой — Ариела и Лея — учатся в престижной школе. Стоимость обучения в год в ней составляет от 1,7 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган и Самойлова не могут продать свой роскошный особняк. Дом находится в элитном поселке в Подмосковье, пара купила его в ипотеку.