Уже не спасти? Алибасов попрощался с жизнью перед экстренной госпитализацией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 3 069 0

Звездный адвокат Жорин: Алибасов перед госпитализацией попрощался с жизнью

Уже не спасти? Алибасов попрощался с жизнью перед экстренной госпитализацией

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что происходит со знаменитым продюсером?

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов незадолго до того, как попал в реанимацию одной из столичных больниц, попрощался с жизнью. Об этом сообщил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Некоторое время назад мне позвонил Бари Каримович Алибасов и наш разговор оставил тревожный осадок. С его слов мне стало понятно, будто ему надоело играть с судьбой, он устал от жизни, прощается с ней и со мной», — цитирует юриста ТАСС.

Алибасов десять лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев, отметил Жорин. После этого они подготовили завещание, в котором продюсер распорядился оставить все культурное наследие группе «На-На», а материальные ценности — сыну.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас происходит с Бари Алибасовым. Оказалось, что он проходит обследование в больнице, после возможного инсульта.

Участник группы «На-На» и заслуженный артист России Владимир Политов подчеркнул, что, если человека госпитализировали, значит, ему точно сделают КТ. Сам же Алибасов находится в сознании и продолжает проходить обследование.

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