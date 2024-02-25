В больнице, в сознании: что сейчас происходит с Алибасовым

Основателя группы «На-На» экстренно увезли на «скорой». Что с ним произошло?

Заслуженной артист России, музыкальный продюсер Барри Алибасов проходит обследование в больнице, после возможного инсульта. Об этом рассказал участник группы «На-На» и заслуженный артист РФ Владимир Политов сайту 5-tv.ru.

Он отметил, что знает немного, так как сейчас находится на гастролях в другом городе. По его информации, продюсеру сейчас делают КТ (Компьютерная томография).

«Я знаю не больше, чем вы. Сейчас КТ делают, поэтому я ничего не могу сказать. Я в другом городе на гастролях», — сказал Политов.

Артист подчеркнул, что, если человека госпитализировали, значит ему точно делают на КТ. Сам же Алибасов находится в сознании и продолжает проходить обследование.

«Он в больнице, его обследуют сейчас, он в сознании. Это та информация, которой я обладаю», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию.