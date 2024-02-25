«Я в шоке»: помощница Алибасова ответила на слухи о состоянии звезды

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 86 0

Помощница Алибасова заявила, что у него перед госпитализацией поднялось давление

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Представитель продюсера раскритиковала СМИ за неверную информацию о его здоровье.

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов находится под наблюдением врачей. Об этом 5-tv.ru заявила помощница звезды Елена.

«Я в шоке, конечно, вот понапридумывали (журналисты — Прим. ред.). Давление чуть-чуть поднялось, мы просто перестраховались», — отметила она.

Сейчас Алибасов находится под наблюдением специалистов, добавила Елена. При этом звезда отказывается выписываться из больницы — он хорошо проводит время в компании медсестер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов связывался со звездным адвокатом Сергеем Жориным перед госпитализацией. Продюсер сказал юристу, что «попрощался с жизнью».

Помимо этого, Алибасов десять лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев, отметил Жорин. После этого они подготовили завещание.

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