Вердикт неутешительный: что происходит с Алибасовым после экстренной госпитализации

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 70 0

Врачи диагностировали у Алибасова дезориентацию в пространстве

Вердикт неутешительный: что происходит с Алибасовым после экстренной госпитализации

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Известный продюсер находится под наблюдением врачей.

Госпитализированный в одну из клиник Москвы продюсер Бари Алибасов находится в сознании. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По предварительной информации, у звезды диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он в сознании, но присутствует легкая дезориентация в пространстве.

Официального подтверждения данной информации от Алибасова или представителей продюсера пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов находится под наблюдением специалистов. У него, по информации помощницы, слегка поднялось давление, но было решено «перестраховаться».

Перед госпитализацией он связывался со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Продюсер сказал юристу, что «попрощался с жизнью».

Помимо этого, Алибасов десять лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев, отметил Жорин. Затем они подготовили завещание.

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