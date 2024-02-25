Вердикт неутешительный: что происходит с Алибасовым после экстренной госпитализации
Врачи диагностировали у Алибасова дезориентацию в пространстве
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Известный продюсер находится под наблюдением врачей.
Госпитализированный в одну из клиник Москвы продюсер Бари Алибасов находится в сознании. Об этом стало известно 5-tv.ru.
По предварительной информации, у звезды диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он в сознании, но присутствует легкая дезориентация в пространстве.
Официального подтверждения данной информации от Алибасова или представителей продюсера пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов находится под наблюдением специалистов. У него, по информации помощницы, слегка поднялось давление, но было решено «перестраховаться».
Перед госпитализацией он связывался со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Продюсер сказал юристу, что «попрощался с жизнью».
Помимо этого, Алибасов десять лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев, отметил Жорин. Затем они подготовили завещание.
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