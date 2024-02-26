Республика Сербская начала платить в рублях за газ из России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Энтитет Боснии и Герцеговины намерен и дальше наращивать импорт российского газа.

Республика Сербская начала платить в рублях за газ из России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Республика Сербская уже оплачивает покупку российского газа в рублях. Об этом «Известиям» заявил президент республики Милорад Додик.

Он отметил, что в прошлом году Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) подписала с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставки газа до 2025 года. Политик добавил, что энтитет Боснии и Герцеговины намерен и дальше наращивать импорт российского газа.

«У нас есть промышленность, испытывающая необходимость в поставках газа. При этом газ остается самым стабильным энергоресурсом, и поэтому мы намерены наращивать объемы поставок газа», — заявил Додик.

В мае 2023 года глава представительства Баня-Луки в России Душко Перович сообщил, что Республика Сербская готова оплачивать российский газ рублями.

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