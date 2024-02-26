Разворачивают в аэропортах: как ошибки в паспорте портят россиянам отдых

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Россиян стали чаще не выпускать за границу из-за ошибок в паспорте

Фото, видео: Екатерина Сычкова / ТАСС; 5-tv.ru

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Чтобы избежать неприятной ситуации, эксперты рекомендуют внимательно проверять документы при получении.

Ошибки в личных данных и неправильный шрифт испортили россиянам отдых. С конца прошлого года пограничники усилили контроль за миграционными потоками и стали обращать внимание «на каждую запятую» в загранпаспортах — особенно в тех, которые выдаются на пять лет.

Именно в них находят неточности. В итоге нашлось немало туристов, которые не смогли отправиться в путешествие — об этом «Известиям» рассказали сами пострадавшие.

Эту информацию подтвердили в МВД. Некоторых развернули в аэропорту всего из-за одной неправильной буквы или цифры.

Ошибки, как правило, допущены машинописным оборудованием. В этом случае можно обратиться в МВД и получить новые документы по ускоренной процедуре — хотя это и не спасет отпуск.

Чтобы избежать неприятной ситуации, эксперты рекомендуют самим внимательно проверять документы при получении. Или делать биометрический паспорт — в нем опечатки не страшны.

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