«Дорогая, ты потолстела»: какие мужские поступки отнимают энергию у женщин

Критика и отсутствие внимания могут делать женщин несчастными
Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Женщину понять сложно, но очень просто сделать ее счастливой — необходимо лишь внимание и забота партнера.
Иногда говорят, что мужчины и женщины пришли с разных планет, и поэтому порой не могут понять друг друга. Поступки представительниц прекрасного пола часто непонятны, а мужские действия и слова и вовсе временами способны «забирать» у дам всю энергию и счастье. Об этом пишет dni.ru.
Критика и обесценивание
Мужчины могут быть грешны тем, что, сами того не осознавая, зачастую критикуют своих избранниц. В то время, как социальные сети заполнены идеальными картинками фотомоделей и актрис, девушкам очень важно и ценно слышать, что они — самые лучшие для своего партнера.
Задача мужчины — не «обнулять» женщину и не обесценивать ее достоинства, слова и мысли. Ведь каждая хочет быть услышанной и понятой.
Ложь и предательство
Измены и обманы, несомненно, станут ударом для каждого человека. Но у девушек природой внутри заложена любовь, поэтому предательство они воспринимают намного болезненнее и эмоциональнее.
Если молодой человек лжет своей даме — он уничтожает женщину, убивая ее нутро, состоящее из любви.
Отсутствие внимания
Каждая девушка мечтает о том, чтобы ее носили на руках. Женщинам очень важно получать внимание, заботу и нежность от своего партнера, который должен доказать чувства к своей даме. Иначе она может не поверить в его искренность, что приведет к проблемам в отношениях.
Если мужчина постоянно отвлекается и не обращает внимание на свою избранницу, то она прекращает получать необходимую ей энергию любви.
Только любовь к детям
Женщина хочет чувствовать себя любимой — она ждет, чтобы оценили ее душу и натуру. В том случае, если партнер видит в девушке лишь мать его детей, то ее это расстраивает и уничтожает.
Пусть она будет матерью, но в том же случае она должна быть любимой женой, которой необходимо интересоваться и оберегать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие женские намеки мужчина никогда не поймет.
Читайте также
64%
-0.12 100.18
-0.26
Нашли ошибку?