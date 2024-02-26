«Дорогая, ты потолстела»: какие мужские поступки отнимают энергию у женщин

Женщину понять сложно, но очень просто сделать ее счастливой — необходимо лишь внимание и забота партнера.

Иногда говорят, что мужчины и женщины пришли с разных планет, и поэтому порой не могут понять друг друга. Поступки представительниц прекрасного пола часто непонятны, а мужские действия и слова и вовсе временами способны «забирать» у дам всю энергию и счастье. Об этом пишет dni.ru.

Критика и обесценивание

Мужчины могут быть грешны тем, что, сами того не осознавая, зачастую критикуют своих избранниц. В то время, как социальные сети заполнены идеальными картинками фотомоделей и актрис, девушкам очень важно и ценно слышать, что они — самые лучшие для своего партнера.

Задача мужчины — не «обнулять» женщину и не обесценивать ее достоинства, слова и мысли. Ведь каждая хочет быть услышанной и понятой.

Ложь и предательство

Измены и обманы, несомненно, станут ударом для каждого человека. Но у девушек природой внутри заложена любовь, поэтому предательство они воспринимают намного болезненнее и эмоциональнее.

Если молодой человек лжет своей даме — он уничтожает женщину, убивая ее нутро, состоящее из любви.

Отсутствие внимания

Каждая девушка мечтает о том, чтобы ее носили на руках. Женщинам очень важно получать внимание, заботу и нежность от своего партнера, который должен доказать чувства к своей даме. Иначе она может не поверить в его искренность, что приведет к проблемам в отношениях.

Если мужчина постоянно отвлекается и не обращает внимание на свою избранницу, то она прекращает получать необходимую ей энергию любви.

Только любовь к детям

Женщина хочет чувствовать себя любимой — она ждет, чтобы оценили ее душу и натуру. В том случае, если партнер видит в девушке лишь мать его детей, то ее это расстраивает и уничтожает.

Пусть она будет матерью, но в том же случае она должна быть любимой женой, которой необходимо интересоваться и оберегать.

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