Ничего не хочется? В каких случаях стоит обратиться к сексологу

В продолжительных отношениях нередко возникают вопросы интимного характера, решить которые можно только с квалифицированной помощью.

Интимное здоровье играет большую роль в жизни человека и в отношениях между партнерами. Порой проблемы в половой жизни могут негативно сказываться на эмоциональном состоянии и психике человека. В каких случаях стоит обратиться к специалисту для решения определенных трудностей, изданию «Страсти» рассказала психолог-сексолог Надежда Ильина.

В первую очередь, сходить на прием к эксперту стоит в том случае, если у вас неожиданно и резко упало либидо — сексуальное влечение.

«Если у вас постоянно низкое либидо, или совсем отсутствует сексуальное желание, и это мешает вам наслаждаться интимной жизнью, консультация с сексологом может помочь выявить причины и найти решения», — предложила Надежда.

Сексолог также поможет решить проблемы с достижением оргазма и эякуляции — если тут возникли трудности, это может говорить о каких-либо нарушениях. Внимания также требуют такие проблемы, как вагинизм, эректильная дисфункция и другие.

«Если ваши сексуальные проблемы связаны с конфликтами или недопониманием в отношениях с партнером, консультация с сексологом может помочь найти общий язык и решить возникающие сложности», — добавила собеседница издания.

С помощью специалиста возможно научиться общаться не стесняясь, вовремя разрешать все конфликты, работая над созданием комфортной сексуальной атмосферы в отношениях с избранником.

Задуматься о походе к эксперту стоит и тогда, если вы вдруг стали жертвой насилия и пережили интимную травму — в подобных ситуациях профессиональная помощь просто обязательна. Сексолог подскажет, как восстановить доверие и разработать стратегию самовосстановления.

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