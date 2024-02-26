Житель Испании сообщил об убийстве другого русского в районе возможной гибели Кузьминова

Там в основном живут выходцы с Украины и из России.

Еще один русский был убит в муниципалитете Вильяхойоса в Испании. В том же районе, предположительно, нашли тело летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 на Украину. Об этом сообщил владелец местного ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон в беседе с РИА Новости.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал он.

В этом районе, добавил Фусьон, живут в основном выходцы с Украины и из России. В Вильяхойосе иногда происходят драки. Что же касается смерти Кузьминова, то испанец назвал это убийство профессионально спланированным. По его словам, личности двух мужчин, которые покинули гараж, никто не смог установить. Эти люди не оставили следов и не попали под камеры.

Прежде местная пресса сообщала со ссылкой на правительственные источники, что спецслужбы страны не были официально проинформированы о прибытии Кузьминова в провинцию Аликанте. Отмечалось, что пилот мог приехать в Испанию осенью прошлого года, возможно, он пользовался украинским паспортом с другим именем и измененной датой рождения. Смерть якобы подтвердилась 19 февраля. Об этом писали СМИ, говорили представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Однако испанские власти официально не подтверждают, что скончался именно Кузьминов. По данным ТАСС, в данный момент расследуется возможное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Сомнения относительно подлинности документов подтверждаются. Тело найдено с огнестрельными ранениями. По информации местных СМИ, после нескольких выстрелов по нему проехал автомобиль, водитель скрылся с места происшествия. Полицейские нашли эту машину сгоревшей несколько часов спустя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к убийству перебежчика Кузьминова в Испании могут быть причастны два наемника. По предположению представителей испанских спецслужб, причастные уже покинули страну.