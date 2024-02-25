Тот или те, кто ликвидировал перебежчика, профессионально обошли все камеры наблюдения.

Наглый характер киевских властей играет против них же самих. Они, как выяснилось на этой неделе, направляют в Европу по поддельным документам военных преступников под видом беженцев.

Не предупреждая, естественно, Евросоюз. Еще 13 февраля в городке Вильяхойса провинции Аликанте был убит неизвестными украинский по паспорту гражданин 33 лет.

Спустя неделю выяснилось, что это 28-летний россиянин Максим Кузьминов. Предатель, угнавший боевой вертолет и погубивший двоих своих сослуживцев.

Естественно, когда выяснилась его личность, на Западе сразу заговорили, что это российские спецслужбы устранили предателя. Расплывчатый ответ главы СВР Сергея Нарышкина не подтвердил и не опроверг такую возможность.

Но корреспондент «Известий» Даниил Левин, отправившийся в Аликанте, узнал, что за убийством Кузьминова могли стоять как местные криминальные круги из-за образа жизни беглеца, так и украинские спецслужбы. Которые могли устранить «отработанный материал», ведь свое дело он уже сделал, а ему еще надо было платить, укрывать долгие годы, а кому он такой нужен.

Аликанте — курортный город на южном побережье Испании. Район новостроек под названием «Вила Радости» — здесь, судя по всему, в поисках беспечной жизни, ради которой он убил сослуживцев и предал Родину, и провел свои последние дни бывший летчик Кузьминов.

Все это — средиземноморское побережье Испании. Аллея с пальмами до моря и тихое уютное место, где нашли себе пристанище тысячи представителей самых разных национальностей.

В топ мировых новостей этот тихий район попал, пожалуй, впервые. Выстрелы, звук полицейских сирен и сообщение: убит гражданин Украины.

«Это дело расследуется, поэтому сейчас мы не можем предоставить больше информации. Мы должны дождаться, пока полиция выполнит свою работу», — отметила официальный представитель правительства Испании Пилар Алегрия.

Скоро стало ясно: 28-летний Кузьминов жил по поддельным документам на имя Игоря Шевченко. Особый цинизм тех, кто подделывал паспорт — реальный Шевченко воевал против ВСУ, ополченец ДНР погиб еще в 2014-м.

«Мальчики моей подруги гуляли здесь, рядом с этим домом. И они услышали звук. Подумали, что это петарды. Но на самом деле, скорее всего, это были звуки выстрела. Этого молодого человека мы здесь не видели и не слышали. Скорее всего, он здесь как-то скрытно жил», — рассказала местная жительница по имени Анастасия.

Жизнь предателя оборвалась здесь, на подземной парковке. Кто дотянулся — до сих пор ни одного весомого намека, только версии.

«Убийца был профессионал… Шесть выстрелов сделали, то есть с большим количеством контрольных выстрелов. И плюс, что по нему проехали на машине, колесом по голове», — отметил подполковник запаса, член ассоциации группы «Альфа» Андрей Попов.

На месте ни оружия, ни отпечатков, машину сожгли. А тот или те, кто убил Кузьминова, профессионально обошли все камеры наблюдения.

«Около пяти я выходил из дома и поднимался по склону. Я увидел открытый гараж и подумал, может, он сломался. На всякий случай позвонил в полицию. А полицейские обнаружили в гараже тело, изрешеченное пулями», — говорит сосед Кузьминова Давид Камара.

Вокруг апартаментов куча и других многоэтажек. Но само место убийства как будто чуть спрятано — вот даже тень там.

И только на въезде камера, а ворота решетчатые. И отлично просматриваются и оттуда, и с этой стороны.

Предательство Кузьминов совершил в августе прошлого года. Пилот за полмиллиона долларов согласился угнать вертолет с аэродрома Курска на Украину.

Ми-8 шел на максимально низкой высоте, чтобы не засекли радары. Что стало с двумя другими членами его экипажа, Кузьминов рассказывал позже на пресс-конференции, организованной ВСУшниками.

«Они начали как-то бояться, агрессивно себя вести. Выбежали из вертолета — в сторону границы. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. Но, как дальше следует из СМИ, то, возможно, что их ликвидировали», — говорил он.

Подозревают, что он сам и нажал на курок. Это циничное «ликвидировали» — так ведь говорят о противнике.

Кузьминов сделал свой выбор. 500 тысяч долларов за предательство — столько ему обещали кураторы, но, видимо, так и не выплатили всю сумму.

Как показывает история, предатели никогда хорошо не заканчивали. Перебежчик полковник СВР Сергей Третьяков, уехавший в США с секретными документами в 2000-м, уже десять лет спустя умер от удушья, разведчик Александр Потеев, сдавший Вашингтону нашу агентурную сеть, убит в 2016-м — и этот список можно продолжать еще и еще.

«Западные спецслужбы нередко убирают тех, кого они использовали, и кто им становится не нужен. Он же свидетель. Из последнего — это Кузьминов, я думаю, Скрипаль из того же порядка», — говорит историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев.

По сообщениям СМИ, последнее время Кузьминов вел замкнутый образ жизни, много пил. Когда украинский ГУР покупал предателя, обещал ему полную безопасность, которой на деле хватило ровно на полгода.

И это тот случай, когда не важно, чья рука дотянулась до предателя. Его покупателей, заметающих следы, или заслуженного сполна возмездия.