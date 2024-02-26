Силуанов пообещал Западу ответ при изъятии активов: «Следим за решениями»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Силуанов пообещал Западу ответ при изъятии российских активов

Силуанов пообещал Западу ответ при изъятии активов: «Следим за решениями»

Фото: www.globallookpress.com / Eddie Mulholland

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Министр отметил, что западных средств заморожено в России не меньше.

Любые действия западных стран в отношении российских активов получат симметричный ответ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью агентству РИА Новости.

Глава Минфина, комментируя возможное изъятие российских средств для помощи киевскому режиму, напомнил Западу о замороженных активах в России.

«Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — отметил Силуанов.

Накануне, 25 февраля, главы стран G7 объявили, что не разморозят активы России до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «компенсацию». Заявление приняли перед саммитом, которое пройдет с 13 по 15 июня в итальянской Апулии.

На собрании министры стран, входящих в объединение, представят новые варианты, с помощью которых можно использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Перед ними будет стоять задача привязать возможные варианты к правовым системам Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что США испытывают проблемы с попытками конфискации активов России.

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