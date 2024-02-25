Страны-участницы G7 приняли заявление о замороженных активах России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 55 0

Деньги РФ хотят передать Украине.

Страны-участницы G7 приняли заявление о замороженных активах России

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Главы стран G7 объявили, что не разморозят активы России до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «компенсацию». Об этом стало известно из заявления Еврокомиссии (ЕК), которое опубликовали на сайте исполнительного органа.

«Активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — написали в документе.

Заявление приняли перед саммитом G7. Он пройдет с 13 по 15 июня в итальянской Апулии.

На собрании министры стран, входящих в объединение, представят новые варианты, с помощью которых можно использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Перед ними будет стоять задача привязать возможные варианты к правовым системам Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что банки просят Британию утвердить правовые нормы для изъятия российских активов.

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