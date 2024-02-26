Размер имеет значение: этот тревожный симптом у мужчин может указывать на онкологию

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 52 0

Врач Урбанова: увеличенная грудь у мужчин может быть одним из симптомов рака

Размер имеет значение: этот тревожный симптом у мужчин может указывать на онкологию

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Пациенты с лишним весом имеют в разы больше шансов заболеть, чем люди, привыкшие держать себя в форме.

Принято считать, что рак груди — болезнь исключительно «женская». Именно представительницам прекрасного пола врачи рекомендуют ежегодно наблюдаться у маммолога. Однако, существуют условия, при которых у врачи могут выносить самые неожиданные вердикты и врачам.

Врач эндокринолог Ксения Урбанова рассказала, при каких условиях мужчины могут услышать страшный диагноз — онкология. Главным тревожным сигналом, на который стоит обратить внимание, должен стать лишний вес, объясняет она в беседе с Газетой.ру.

Увеличение молочных желез у мужской части населения называется гинекомастией. При развитии этого заболевания в организме мужчины происходит симметричное увеличение грудных желез. Далеко не всегда такие проявления сопровождаются болезненными ощущениями, именно поэтому важно своевременно отреагировать на первые изменения в теле.

Если происходит односторонние увеличение, предупреждает Урбанова, то это может быть, как предвестником гинекомастии, так и онкологии. В таком случае обращение к врачу необходимо провести незамедлительно.

Главная причина гинекомастии — это дисбаланс мужских и женских гормонов в организме. У взрослых мужчин грудь может расти из-за дефицита стероидных мужских половых гормонов, подчеркивает доктор.

«Следует быть начеку мужчинам, которые длительно принимают определенные лекарственные препараты — эстрогены, хорионический гонадотропин, спиронолактон, флутамид, сердечные гликозиды, изониазид, кетоконазол, метронидазол, блокаторы кальциевых каналов», — рассказала врач.

В зоне повышенного риска находятся мужчины с лишним весом и мужчины пожилого возраста. Начеку стоит быть и тем, у кого есть определенные отклонения в мочеполовой системе. Синдром Клайнфельтера, Каллмана и врожденная дисфункцией коры надпочечников также способны провоцировать развитие рака. Вредные привычки — прямой путь к риску и возможному развитию проблемы, предупреждает Урбанова.

Ранее 5-tv.ru писал о главных признаках рака груди у женщин.

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