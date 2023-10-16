Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии

На какие симптомы стоит обращать особое внимание?

Появление красных пятен на груди и отечность могут быть симптомами рака молочной железы. Об этом изданию NEWS.ru рассказал онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, рак молочной железы хорошо поддается лечению и на ранних стадиях вероятность полной ремиссии очень высока. Главное — вовремя обратиться за медицинской помощью и пройти обследование. Поводом для посещения врача являются несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественных образований в груди. Среди них — красные пятна в этой области, отеки, а также кровянистые выделения из соска.

Среди самых распространенных признаков рака груди также — уплотнения в молочных железах или подмышках. Одновременно стоит обратить внимание на общее состояние здоровья.

«Слабость, быстрая потеря веса или температура в пределах 37–38 градусов, сохраняющаяся долгое время, — также повод посетить врача и пройти обследование», — подчеркивает онколог.

При этом Черемушкин отмечает, что болевых ощущений может не быть, ведь они возникают только на поздних стадиях рака.

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