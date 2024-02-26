«Запад против остальных»: Боррель указал на мрачное будущее Европы из-за своей политики

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Боррель заявил о завершении эпохи доминирования Запада

«Запад против остальных»: Боррель указал на мрачное будущее Европы из-за своей политики

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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По словам европейского дипломата, странам пора пересмотреть действия.

Эпоха доминирования Запада на мировой арене завершилась. Такой исход событий признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его заявление опубликовано на сайте Внешнеполитической службы Евросоюза.

Боррель отметил, что времена, когда западные страны господствовали, действительно, подошли к концу. И если они хотят сегодня продолжать такую политику, то Европу ждет мрачное будущее.

«Если нынешняя глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении „Запад против остальных“, будущее Европы рискует оказаться мрачным», — отметил Боррель.

Политик считает, что ситуацию для Запада осложнил конфликт на Украине, а также война на Ближнем Востоке. На фоне чего, как указывает Боррель, страны Евросоюза начали обвинять в «двойных стандартах». В частности, он обвинил в этом страны Глобального Юга и призвал дать отпор таких заявлениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал позорным наследием Запада эпоху неоколониализма. По словам российского лидера, коллективный Запад и сегодня любыми средствами пытается сохранить свое господство на мировой арене и подчинить себе другие страны, лишив их суверенитета.

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