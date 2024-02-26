«За рубль в год»: как получить офис или землю в аренду для бизнеса за бесценок

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 19 0

Депутат Говырин: предприниматели могут арендовать землю всего за один рубль

«За рубль в год»: как получить офис или землю в аренду для бизнеса за бесценок

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / A. Shalamov

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И при каких условиях земля достанется предпринимателям совсем бесплатно?

Государство предоставляет среднему и малому бизнесу региональные льготные программы. Их условия предполагают получение в аренду или даже в собственность государственного или муниципального имущества, сообщил изданию NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Существуют такие программы как «10 гектаров под Москвой», «Земля за один рубль» и «Недвижимость за один рубль». Главное - успеть попасть в программу, пока она действует на уровне конкретного региона. Руководство идет навстречу, если бизнес действительно нужный и важный.

«Фермеры бесплатно получают в аренду на шесть лет земельные участки от 10 до 200 гектаров для сельхозпроизводства, предприниматели арендуют землю для импортозамещающих производств всего за один рубль в год, кроме того, есть программы, которые позволяют арендовать коммерческую недвижимость (помещения, здания) за один рубль на квадратный метр в год», — отмечает депутат.

Говырин добавил, что инновационные компании и стартапы тоже имеют право получать помещения в местных бизнес-инкубаторах на льготных условиях или бесплатно. Будет оказываться организационная и тьюторская поддержка.

Предприниматели, которые занимаются значимой деятельностью, имеют право на получение недвижимости по своему обращению в местные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сэкономить на аренде жилья.

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