«Плевок в лицо полякам»: депутат Сейма оправдал бандеровцев за Волынскую резню

Парламентарий с размаха плеснул масла в разгорающийся огонь польско-украинских разногласий.

Слова депутата польского Сейма Павла Коваля о том, что украинцы не виноваты в Волынской резне, произвели в Польше эффект разорвавшейся бомбы. Они стали плевком в лицо польского народа, который считает массовую расправу над своими соотечественниками геноцидом, отметил в комментарии 5-tv.ru политолог Евгений Михайлов.

Поляков резали… поляки

Глава парламентского комитета Польши по иностранным делам Коваль в интервью одному из польских изданий заявил, что Украина не виновата в Волынской резне, так как в 1943-45 годах, когда произошли массовые убийства поляков, такого государства не было. Политик указывает на то, что территории, на которых случилась Волынская резня, были оккупированы сначала Германским рейхом, а затем Советским Союзом, однако в международно-правовом отношении продолжали оставаться частью Польши. Соответственно, делает вывод Коваль, геноцид одних поляков осуществляли (!) другие поляки.

«Украинское государство здесь ни при чем, потому что его не было. Речь идет о преступлении, совершенном польскими гражданами против других польских граждан. Некоторые были украинской национальности, другие польской национальности», — цитирует польского парламентария EADaily.

Заврались окончательно

Российский политолог Евгений Михайлов назвал скандальное заявление Коваля «плевком в лицо» польского народа, который прекрасно помнит, что в 40-е на Волыни именно украинцы массово вырезали поляков.

При этом, отметил эксперт, Коваль «очень сильно подставился», ведь, утверждая, что Украина не виновата в геноциде поляков, он, по сути, отрицает ее существование в 1940-е годы как самостоятельного государства. А это прямо противоречит поддерживаемому в Евросоюзе тезису украинских псевдоученых о «тысячелетней» истории Незалежной.

«То есть он заврался окончательно. Это, по-русски говоря, и рыбку съесть, и на куст не напороться… Ведь Польша пока вместе с Евросоюзом поддерживает украинский режим, при этом в самой Польше есть большое напряжение по отношению к украинским беженцам, и уже открыто высказывается ненависть к украинцам, которые пересекают границу», — обратил внимание политолог.

Он также отметил, что, желая, по всей видимости, сгладить обострившиеся в последнее время отношения Варшавы и Киева, польский политики своими словами внес в них еще большее напряжение.

«Я думаю, что подобное заявление Коваля очень плохо отразится на украинско-польских отношениях, так как действительно Запад поддерживает информацию о том, что Украина была и является самостоятельным государством, а Коваль сказал, что Украины не было», — пояснил Михайлов.

В итоге, резюмировал политолог, польский парламентарий стал жертвой собственного вранья и попыток переписать историю в угоду текущей политической ситуации.

«Историю не изменить, и все эти перевирания исторических фактов и приводят к подобным казусам, когда Павел Коваль заявляет, что Украины не было, и украинцы не причастны к Волынской резне. Причастны, еще как причастны», — заключил Михайлов.

Жертвы Волынской резни. © РИА Новости / Нина Зотина / Владимир Иванов; 5-tv.ru

Бездарная и нелепая попытка примирения

Политолог Армен Гаспарян также указал на то, что позиция польского политика идет в разрез с утвержденной линией Евросоюза о «вековой» истории Украины.

«Это очень странная точка зрения. Во-первых, если он говорит о том, что Украины не существовало, он тем самым подтверждает слова российского президента. Владимир Владимирович много раз говорил: вы на карту посмотрите сначала, а потом будете о чем-то таком размышлять», — заявил Гаспарян.

Также, по словам эксперта, заявления Коваля противоречат сохранившимся документам Организации украинских националистов (ОУН)*. Гаспарян указывает на то, что массовые убийства поляков стали местью за насильственную полонизацию, которая проводилась на территории Западной Украины, с чего и начался бандеровский террор.

«Я так полагаю, что это заявление связано со вчерашним митингом в Варшаве, где говорили про Волынь, резню и о том, что Бандера такой же, как и Гитлер. И, вероятнее всего, это (заявление Коваля — Прим. ред.) такая попытка как-то это все объяснить. Но она сделана чрезвычайно бездарно и нелепо», — подчеркнул Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше в ходе забастовок фермеров уничтожили 160 тонн украинского зерна.

* — экстремистская организация, запрещена в России.