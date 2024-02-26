В Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна — его высыпали из железнодорожных контейнеров прямо на землю. По заявлениям украинских властей, поезд должен был следовать в Гданьск, а затем транзитом в другие страны Евросоюза.

Случай стал уже четвертым за последнее время. Ранее подобным образом в Польше опустошили десятки украинских вагонов с рапсом, кукурузой и бобами. Местные фермеры уже больше месяца протестуют против дешевой сельхоз-продукции с Украины, блокируя железнодорожные составы и фуры на границе.

А теперь еще и стали рассыпать на пунктах пропуска гвозди и шурупы, чтобы украинские грузовики не могли проехать в страну. Однако в Киеве поспешили обвинить во всем Россию. Такие парадоксальные заявления сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Инцидент прокомментировали и в нашем МИД. Там отметили, что ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности полностью лежит на Западе.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей в знак протеста.