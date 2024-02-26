Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты проведенного голосования.

«Решение принято», — сказал ведущий заседания.

Присоединение Швеции к альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов: 188 — за, и только шесть голосов — против. Всего в венгерском парламенте 199 парламентариев.

Таким образом Венгрия, как отмечается, стала последней страной НАТО, которая одобрила шведскую заявку.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Турецкий парламент недавно одобрил шведскую заявку после более чем четырехчасовых дебатов.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году после начала СВО. Финляндия стала 31-м членом альянса в 2023-м.