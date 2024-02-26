Лихачев заявил о лидерстве «Росатома» на глобальном рынке

«Росатом» смог сохранить лидерство на глобальном атомном рынке, несмотря на жесткое международное давление. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«У нас, юридически точным языком, 88% глобального рынка экспорта атомных электростанций. Те 14 миллиардов долларов зарубежной выручки распределяются следующим образом: 11,5 миллиарда долларов — дружественные страны, все остальное — это список стран, которые в дружественные по разным причинам не входят», — отметил он.

Между тем, доля выработки электроэнергии российскими атомными станциями составляет около 20% от всего производимого электричества. Этот показатель должен увеличиться до 25% к 2040 году.