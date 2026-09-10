«Мы понимаем лучше всех»: в Москве обсудили отношения России и Китая

В Москве проходит VII Российско-китайский форум предпринимателей

О том, как будут строиться отношения Москвы и Пекина в ближайшие годы, говорят сегодня в Москве. В национальном центре «Россия» собрались сотни бизнесменов двух стран. Там проходит VII Российско-китайский форум предпринимателей.

За два дня планируют обсудить много тем. В повестке различные сферы — от искусственного интеллекта и цифровых технологий до сельского хозяйства и туризма. Взаимная торговля уже может превысить 200 миллиардов долларов.

«Самое главное — не наличие тех или иных сложностей, а возможности сторон их решить. Не только способность, но и желание. А вот и желание, и способность присутствуют, а оттачиваются они вот на такого рода форумах», — сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

«Почему мы друг друга любим, друг друга уважаем? Потому что мы в этом мире понимаем лучше всех, потому что у нас действительно очень много истории. Мы понимаем, что очень мало в мире народов, которые понимают суверенитет страны, а мы понимаем друг друга», — сказал генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган.

Кроме торговли обсуждают и развитие туризма. Благодаря безвизовому режиму между странами выросло число поездок. Так, в Китай в этом году отправились на 54% больше россиян, а в нашей стране на 20% больше стало китайских туристов.

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