Кириенко поблагодарил иностранных просветителей за искренность

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

В этом году впервые в премии общества «Знание» участвовали просветители из 35 стран мира.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии вручения просветительской премии российского общества «Знание» поблагодарил иностранных просветителей за их искренность.

«Мы хорошо понимаем, что сегодня в некоторых странах мира просто рассказывать правду требует не только профессионализма, но невероятного человеческого мужества», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что в этом году впервые в премии общества «Знание» участвовали просветители из 35 стран мира. Чиновник поблагодарил их за мужество и профессионализм.

По его мнению, для наших врагов нет ничего страшнее, чем правда. Кроме того, Кириенко поблагодарил всех номинантов премии «Знание»: он назвал их настоящими героями, поскольку за каждым их проектом стоит огромный труд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков вручил военкору из Франции премию лучшего иностранного просветителя.

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